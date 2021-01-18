Son dakika haber... Simav'da soğuk hava gölü dondurdu

Gelen son dakika haberine göre KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde hava sıcaklığının eksi 17'ye kadar düşmesi sonucu ilçe merkezindeki çeşmeler süs havuzları, sulama göletleri ile 1450 rakımlı Gölcük Yaylasındaki krater göl tamamen dondu.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde hava sıcaklığının eksi 17'ye kadar düşmesi sonucu ilçe merkezindeki çeşmeler süs havuzları, sulama göletleri ile 1450 rakımlı Gölcük Yaylasındaki krater göl tamamen dondu. Krater gölün buz tutması üzerine çevreden geçen vatandaşlar buzun üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kütahya'nın kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Simav'da kar kalınlığı şehir merkezinde 30 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede, termometreler gece eksi 17 dereceye kadar düşüyor. Soğuk hava nedeniyle ilçe merkezindeki çeşmeler, süs havuzları, sulama göletleri ile 1450 rakımlı Gölcük Yaylasındaki krater göl tamamen donarak, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri, Simav'da soğuk havanın hafta sonuna kadar devam etmesi beklendiğini bildirdi.Simav Belediyesi buzlanmaya karşı şehir içindeki cadde ve sokaklarda kar küremesini yanı sıra tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer mecbur olmadıkça vatandaşların sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YENEN