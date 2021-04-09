Son dakika haber! Simav'da 68 araç trafikten men edildi

Son dakika haberler: Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın trafik ekiplerince 1 ay içinde kurallara uygun olmayan 68 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın trafik ekiplerince 1 ay içinde kurallara uygun olmayan 68 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, polis ve jandarma ekipler tarafından yapılan denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade etti. Kaymakam Halim "24 saat esasına göre çalışan polis ve jandarma ekiplerimiz tarafından, 1 aylık süre içinde 6 bin 740 araç denetlenip, 13 bin 58 kişi hakkında genel bilgi toplama işlemi (GBT) yapıldı. Haklarında arama kararı olan 17 kişi yakalandı. Kurallara uygun olmayan 68 araç trafikten men edilirken, 689 araca/ kişiye trafik cezası uygulanıp 340 bin 632 TL para cezası kesildi. İlçe genelinde 15 gram esrar, 2 gram kenevir, 2 adet bong düzeneği ele geçirildi ve 2 kişi adli makama sevk edildi " dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı