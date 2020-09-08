Son dakika haber! Silivri polisinden 250 bin TL'lik "sahte markalı" ayakkabı operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Silivri polisinden 250 bin TL'lik "sahte markalı" ayakkabı operasyonu

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Silivri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda ünlü markaların taklidi olan 250 bin TL değerinde ayakkabı ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haber! Silivri polisinden 250 bin TL'lik
08.09.2020 22:42 | Son Güncelleme: 08.09.2020 22:46

İstanbul Silivri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda ünlü markaların taklidi olan 250 bin TL değerinde ayakkabı ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, saat 18.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan, ünlü markaların sahte logolarının basılı olduğu çok sayıda ayakkabı ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 6769 sayılı sınai ve mülkiyet kanununa muhalefetten işlem yapıldı. Ele geçirilen ürünlere el konuldu.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Mansur Yavaş Devlet Bahçeli
Magazin Demet Şener Demet Akalın Ferhat Göçer Tayanç Ayaydın
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Rıza Çalımbay Enner Valencia Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Silivri polisinden 250 bin TL'lik "sahte markalı" ayakkabı operasyonu - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 22:46:30. #1.14#
title