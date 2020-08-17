Son dakika haber! Silivri'de trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haberi: Silivri'de karşıdan karşıya geçmek isteyen Umut O (33), karayolunda seyreden araçların çarpması sonucu hayatını yitirdi.
17.08.2020 00:14 | Son Güncelleme: 17.08.2020 00:39
Silivri'de karşıdan karşıya geçmek isteyen Umut O (33), karayolunda seyreden araçların çarpması sonucu hayatını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Köyyolu Durağı mevkisinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 33 yaşındaki Umut O.'ya 3 ayrı araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Umut O. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, tek şeritten sağlandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: AA