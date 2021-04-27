Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ
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Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Onur KAYA / İSTANBUL DHASilivri'de bir otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Onur KAYA/ İSTANBUL DHA

Silivri'de bir otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu, Büyükçavuşlu mevkiinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf Furkan Tezcan(33) yönetimindeki 34 RB 8850 plakalı otomobil, önünde seyreden 61 K 1530 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Tezcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen Tezcan'ın yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Savcının incelemesinin ardından Tezcan'ın cansız bedeni Adlı Tıp Kurum'una kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Son dakika... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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