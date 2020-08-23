Son dakika haber... Silivri'de kaçakçılık operasyonu Son dakika haberi... Silivri'de kaçakçılık operasyonu Silivri Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak sigara, tütün, cinsel içerikli ürünler ve çok sayıda bandrolsüz ürün ele geçirildi.

Silivri'de kaçakçılık operasyonu

İSTANBUL - Silivri Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak sigara, tütün, cinsel içerikli ürünler ve çok sayıda bandrolsüz ürün ele geçirildi.

Ürünlerin maddi değerinin son yıllarda Silivri'de ele geçirilenlerin en büyüğü olduğu değerlendirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Silivri Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro amirliği ekipleri şüphe üzerine Vakkas Köprüsü üzerinde durdurdukları ticari araç içinde arama yaptı. Yapılan aramada, kaçak sigara, tütün, cinsel içerikli ürünler ve çok sayıda bandrolsüz ürün ele geçirdi.

Son yılların en büyüğü

Ele geçirilen kaçak sigara, tütün, cinsel içerikli ürünler ve çok sayıda bandrolsüz ürünün maddi değerinin, son yıllarda Silivri'de ele geçirilen en büyük değere sahip olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. Ürünleri taşımakta kullanılan araç ise kaçakçılık kanununa muhalefetten trafikten menedilerek otoparka çekildi. Ele geçirilen ürünler ekipler tarafından Silivri Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tek tek sayılarak muhafaza altına alındı. Ürünlerin piyasa değerinin 600- 800 bin TL arasında olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA