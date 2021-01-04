Silivri'de eski kayınvalide ve kayınbiradere silahlı saldırı-2

Uğur Samet AVCI-Ersan SAN/ SİLİVRİ Mimar Sinan Mahallesi'nde işyerine gelen kişi eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay saat 11.30 sıralarında Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Saldun A. isimli şüpheli buraya gelerek, eski kayınvalidesi Latife Ateş ve kayınbiraderi Ahmet Ateş'e silahla ateş açtı. Saldun A. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Latife Ateş ve kayınbiraderi Ahmet Ateş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme polisleri giyim mağazasında delil aradı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı