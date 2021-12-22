Son dakika haberleri | SİLİVRİ'DE ÇATIYA ÇIKIP POLİSİ 5 SAAT UĞRAŞTIRDI - Haberler
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Son dakika haberleri | SİLİVRİ'DE ÇATIYA ÇIKIP POLİSİ 5 SAAT UĞRAŞTIRDI

Son dakika haberleri | SİLİVRİ'DE ÇATIYA ÇIKIP POLİSİ 5 SAAT UĞRAŞTIRDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Silivri'de, eşinin kendisiyle barışmasını isteyen Muharrem G., 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişimindi bulundu.

Silivri'de, eşinin kendisiyle barışmasını isteyen Muharrem G., 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişimindi bulundu. Daha önce de aynı sebeple üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulunan Muharrem G., polisin 5 saatlik uğraşı sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'ndeki sitede yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak istediğini söyleyerek, 6 katlı binanın çatısına çıkan Muharrem G., intihar girişiminde bulundu. Site sakinlerinin durumu bildirmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin 5 saatlik çabası sonucu ikna edilen Muharrem G., çatıdan indirilerek gözaltına alındı.

Muharrem G., daha önce de eşinin yaşadığı evin önünde aynı sebeple üzerine benzin dökerek, intihar girişiminde bulunmuştu.

Son dakika haberleri | SİLİVRİ'DE ÇATIYA ÇIKIP POLİSİ 5 SAAT UĞRAŞTIRDI

Son dakika haberleri | SİLİVRİ'DE ÇATIYA ÇIKIP POLİSİ 5 SAAT UĞRAŞTIRDI

Son dakika haberleri | SİLİVRİ'DE ÇATIYA ÇIKIP POLİSİ 5 SAAT UĞRAŞTIRDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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