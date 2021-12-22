Son dakika haberleri | SİLİVRİ'DE ÇATIYA ÇIKIP POLİSİ 5 SAAT UĞRAŞTIRDI
Son dakika haberleri... Silivri'de, eşinin kendisiyle barışmasını isteyen Muharrem G., 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişimindi bulundu.
Silivri'de, eşinin kendisiyle barışmasını isteyen Muharrem G., 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişimindi bulundu. Daha önce de aynı sebeple üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulunan Muharrem G., polisin 5 saatlik uğraşı sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi.
Olay, Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'ndeki sitede yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak istediğini söyleyerek, 6 katlı binanın çatısına çıkan Muharrem G., intihar girişiminde bulundu. Site sakinlerinin durumu bildirmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin 5 saatlik çabası sonucu ikna edilen Muharrem G., çatıdan indirilerek gözaltına alındı.
Muharrem G., daha önce de eşinin yaşadığı evin önünde aynı sebeple üzerine benzin dökerek, intihar girişiminde bulunmuştu.