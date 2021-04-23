SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
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SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADAUğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de, apartmandan bisiklet hırsızlığı anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de, apartmandan bisiklet hırsızlığı anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerden tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, Yeni Mahalle, 1 Kasım Caddesi'ndeki bulunan Birlik Sitesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. 7 katlı apartmanın giriş katındaki bisikleti çalan şüpheli kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit ederek kısa sürede yakaladı. Yakalanan hırsızlık şüphelisi polis merkezine götürülürken, çalınan bisiklet ise sahibine teslim edildi.

Apartman sakini Bora Noyan, "Oğlumun bisikleti çalındı. Bununla ilgili emniyete suç duyurusunda bulundum. Binamızda üçüncü hırsızlık olayı yaşanıyor" dedi. Apartman yönetici Abdurrahman Ağça ise, "Apartmanımızda hırsızlık olayları çok olmaya başladı. Zaman zaman ayakkabılarımız da çalınıyor. Bu bölgede sık sık ayakkabı ve bisiklet hırsızlığı olmaya başladı" dedi.

SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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