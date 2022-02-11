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Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada

SİLİVRİ'de B.Ö.'nün taş bulunan bir poşetle güvenlik görevlisine saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SİLİVRİ'de  B.Ö.'nün taş bulunan bir poşetle güvenlik görevlisine saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Albay Yunus Dirik Caddesi'ndeki banka şubesinde  geçtiğimiz salı günü meydana gelen elindeki taşla banka önüne gelen B.Ö. (36), güvenlik görevlisi İ.A.'ya saldırdı. İ.A. aldığı darbe ile yere yığıldı.Saldırgan,güvenlik görevlisi ve banka çalışanları tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 17 santimetre uzunluğunda bir bıçak bulundu.

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelin yapılan sorgusunda amacının soygun olmadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin iki gün önce annesinin aynı banka şubesine geldiğini güvenlik görevlisinden yardım istemesine rağmen, bir yardım alamadığını söyledi. Aynı güvenlik görevlisinin kendisinin motosikletle banka önünden geçerken küfür ettiğini söyleyen şüpheli olay günü hesap sormak için banka önüne geldiğini söylediği kaydedildi.


Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada

Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada

Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada

Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada

Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada

Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Güvenlik Görevlisi, Albay, Banka, Salı, Güncel, Haberler

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