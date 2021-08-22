Son dakika haber... SİLİVRİ'DE AĞAÇLARIN OLDUĞU TARLADA YANGIN
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Son dakika haber... SİLİVRİ'DE AĞAÇLARIN OLDUĞU TARLADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de ağaçların da olduğu tarlada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de ağaçların da olduğu tarlada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Değirmenköy Gölet Caddesi'nde bulunan ağaçların da olduğu tarlada çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler tek katlı evlere doğru ilerlemeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangında çok sayıda meyve ağacı ve bir tarla ile bir konteyner zarar gördü.

Son dakika haber... SİLİVRİ'DE AĞAÇLARIN OLDUĞU TARLADA YANGIN
Son dakika haber... SİLİVRİ'DE AĞAÇLARIN OLDUĞU TARLADA YANGIN
Son dakika haber... SİLİVRİ'DE AĞAÇLARIN OLDUĞU TARLADA YANGIN
Son dakika haber... SİLİVRİ'DE AĞAÇLARIN OLDUĞU TARLADA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber... SİLİVRİ'DE AĞAÇLARIN OLDUĞU TARLADA YANGIN - Haberler
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