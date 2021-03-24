SİLİVRİ'DE 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK BALKONDAN DÜŞEREK YARALANDI

SİLİVRİ'de kardeşiyle oyun oynadığı 2'ci kattaki evlerinin balkonundan bahçeye düşen 8 yaşındaki Rabia Y., yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda yaşandı. Kardeşiyle oyun oynayan 8 yaşındaki Rabia Y., 2'inci kattaki evlerinin balkonundan bahçeye düştü. Küçük kız yaralanırken bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İBB Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rabia Y.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı