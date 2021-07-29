Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
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Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını büyüyerek devam ederken, alevler yerleşim yerlerine ulaştı, çok sayıda ev, ağıl ve ekili alan zarar gördü.

Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını büyüyerek devam ederken, alevler yerleşim yerlerine ulaştı, çok sayıda ev, ağıl ve ekili alan zarar gördü.

Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Boğsak koyunda bu sabah başlayan orman yangını, gün boyunca ilçenin farklı noktalarında devam etti. Yangın Işıklı Mahallesi'nden sonra Hırmanlı Mahallesi'ne de sıçradı. Yerleşim yerlerine ulaşan yangında çok sayıda ev, ağıl ve ekili alan zarar gördü. Bölgede yaşayan vatandaşlar da evlerini ve ekili alanlarını kurtarabilmek için söndürme ekiplerine destek verdi.

Yangına hem karadan hem de helikopter ile havadan müdahaleler sürüyor. - MERSİN

Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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