Son dakika haber... Silifke'de uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı
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Son dakika haber... Silifke'de uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı

17.12.2020 11:54 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:59
Son dakika haber... Silifke'de uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan 1 kişiyi yakaladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan 1 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik Atakent Mahallesi'nde yaptığı çalışmalarda, 1 şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğunu ve kullandığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 48 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsa, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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