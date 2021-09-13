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Son dakika haber! Silifke'de tarihi eser operasyonu

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Silifke'de tarihi eser operasyonu

Son dakika haberleri... Mersin'in Silifke ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 37 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 37 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılgeçit Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler evde yaptığı aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz zil, 2 yüzük, 4 kemer tokası, 6 sikke ve çeşitli objelerden oluşan 37 parça tarihi eser ele geçirdi, bir kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı, ele geçirilen tarihi eserler Silifke Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri
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