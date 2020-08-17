Son dakika haber | Silifke'de orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
17.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:03
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çadırlı Mahallesi Gelin Suyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 40 orman işçisi, 5 arazöz ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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Kaynak: AA