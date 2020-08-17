Son dakika haber | Silifke'de orman yangınına müdahale ediliyor Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Çadırlı Mahallesi Gelin Suyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 40 orman işçisi, 5 arazöz ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Kaynak: AA