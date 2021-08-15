Silifke'de bahçe ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü
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Silifke'de bahçe ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda ve bir bahçede çıkan yangınlar söndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda ve bir bahçede çıkan yangınlar söndürüldü.

Taşucu Mahallesi'ndeki otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Keban Mahallesi'ndeki bahçede çıkan yangına da Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürüldü.

Silifke'de bahçe ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü
Silifke'de bahçe ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü
Silifke'de bahçe ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü
Silifke'de bahçe ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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