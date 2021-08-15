Silifke'de bahçe ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü
Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda ve bir bahçede çıkan yangınlar söndürüldü.
Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda ve bir bahçede çıkan yangınlar söndürüldü.
Taşucu Mahallesi'ndeki otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Keban Mahallesi'ndeki bahçede çıkan yangına da Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya