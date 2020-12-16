Son dakika haber... Şili, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
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Son dakika haber... Şili, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

16.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:10
Son dakika haber... Şili, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISP), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının çalışmalarını ve sonuçlarını analiz eden 22 uzmanın katıldığı panelde oy birliğiyle alınan kararla aşının ülkede acil kullanımını onayladı.

ISP Başkan Yardımcısı Heriberto Garcia, aşının onaylandığını ve Sağlık Bakanlığının toplu aşılama planı üzerinde çalışabileceğini belirtti.

İlk etapta, ülkede yüksek risk grubundaki 15 bin kişiye uygulanması planlanan aşının gelecek hafta ülkeye getirileceği tahmin ediliyor.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de bugüne kadar 576 bin 731 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 15 bin 959 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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