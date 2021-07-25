Son dakika haber... ŞİLE YOLUNDA TRAFİK KAZASI İTFAİYE TERMAL KAMERA İLE YARALI ARADI
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Son dakika haber... ŞİLE YOLUNDA TRAFİK KAZASI İTFAİYE TERMAL KAMERA İLE YARALI ARADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ÇEKMEKÖY Şile yolunda pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi.

ÇEKMEKÖY Şile yolunda pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Görgü tanıklarının bir kişinin pikaptan fırladığını iddia etmesi üzerine polis, itfaiye ve çevredekiler arama yaptı, termal kameranındı kullanıldığı aramada kimseye rastlanmadı.

Kaza, 1700 sıralarında Çekmeköy Şile yolu Ümraniye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 YM 0606 plakalı pikabı süren kişi direksiyon hakimiyetini kaybetti. Pikap yol kenarına devrilirken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Pikap sürücüsü çevredekiler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Görgü tanıklarının pikap takla attığı sırada bir kişinin fırladığını gördüklerini iddia etmesi üzerine ekipler, çevrede ve ormanlık alanda arama yaptı. İtfaiye ekiplerinin çalılık alanda termal kamera ile yaptığı taramada kimseye rastlanmadı. Kazayı gören Halim Çalım Biz Şile tarafından geliyorduk. Arabanın uçtuğunu gördük. Yaralı biri vardı onu çıkardık. İki kişi olduğu söylendi bir kişi kayıptı. Arabanın dışını ve etrafını baktık bir şey bulamadık. Polis ekipleri ve tanıklar geldi. Görgü tanığına göre iki kişi olduğu iddia edildi. Ormana doğru savrulduğu söyleniyor. Vatandaş olarak bizde aradık bir şey bulamadık diye konuştu. Savrulan kişinin olduğunu iddia eden Yaşar Alp ise Burada odun topluyordum. Bir anda arabanın uçtuğunu gördüm. Bir baktım birisini havada gördüm. Top gibi fırladı dedi. Kaza nedeniyle Şile Yolu Ümraniye istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Son dakika haber... ŞİLE YOLUNDA TRAFİK KAZASI İTFAİYE TERMAL KAMERA İLE YARALI ARADI
Son dakika haber... ŞİLE YOLUNDA TRAFİK KAZASI İTFAİYE TERMAL KAMERA İLE YARALI ARADI
Son dakika haber... ŞİLE YOLUNDA TRAFİK KAZASI İTFAİYE TERMAL KAMERA İLE YARALI ARADI
Son dakika haber... ŞİLE YOLUNDA TRAFİK KAZASI İTFAİYE TERMAL KAMERA İLE YARALI ARADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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