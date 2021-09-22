Şile'de fabrika yangını

Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'ta elektrik malzemeleri üreten iki katlı fabrikanın depo kısmında, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmında çıkan yangına havadan helikopterle karadan da 22 araç ve 76 personelle müdahale edildi. Dumandan etkilenen bazı kişilere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, çevre ilçelerden de görüldü. Ekiplerin yoğun uğraşının ardından yangın saat 15.30 sıralarında söndürüldü.

"YANGIN ORMANA SIÇRAMADAN DEVLETİN EKİBİ BERABER OLDU"

GAZETECİLERE SALDIRI