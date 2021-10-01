Son Dakika | ŞİLE'DE TAPUDA RÜŞVET OPERASYONU 87 GÖZALTI KARARI - 1 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | ŞİLE'DE TAPUDA RÜŞVET OPERASYONU 87 GÖZALTI KARARI - 1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ŞİLE Cumhuriyet Başsavcılığı, tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmada aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İSTANBUL (DHA) - Kubilay ÖZEV - İstanbul DHA - ŞİLE Cumhuriyet Başsavcılığı, tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmada aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Şüphelilerin evlerinde ve tapu müdürlüğünde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı olmak üzere 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor.

Son Dakika | ŞİLE'DE TAPUDA RÜŞVET OPERASYONU 87 GÖZALTI KARARI - 1

Son Dakika | ŞİLE'DE TAPUDA RÜŞVET OPERASYONU 87 GÖZALTI KARARI - 1

Son Dakika | ŞİLE'DE TAPUDA RÜŞVET OPERASYONU 87 GÖZALTI KARARI - 1

Son Dakika | ŞİLE'DE TAPUDA RÜŞVET OPERASYONU 87 GÖZALTI KARARI - 1

Son Dakika | ŞİLE'DE TAPUDA RÜŞVET OPERASYONU 87 GÖZALTI KARARI - 1

Son Dakika | ŞİLE'DE TAPUDA RÜŞVET OPERASYONU 87 GÖZALTI KARARI - 1

Son Dakika | ŞİLE'DE TAPUDA RÜŞVET OPERASYONU 87 GÖZALTI KARARI - 1
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İsmi değişeceği iddia edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı

İsmi değişeceği iddia edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası asıldı

 İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi, UKOME'de oy çokluğuyla bir kez daha reddedildi

İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi, UKOME'de oy çokluğuyla bir kez daha reddedildi

 İstanbul'da terör örgütüne operasyon! Araçlarında 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi

İstanbul'da terör örgütüne operasyon! Araçlarında 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Seyit Torun Mustafa Destici Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cansu Dere Gülşen Oğuzhan Koç Kerem Kamışlı
Spor Mesut Özil Salih Uçan Sergen Yalçın Ali Palabıyık Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Fatih Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | ŞİLE'DE TAPUDA RÜŞVET OPERASYONU 87 GÖZALTI KARARI - 1 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 09:24:25. #1.11#