Son dakika haber: Silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı
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Son dakika haber: Silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı

Son dakika haberleri... Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Son dakika haber: Silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı
18.07.2020 04:46 | Son Güncelleme: 18.07.2020 04:50

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Plevne Mahallesi Cami Sokak'ta yaşayan Ertaç Ç. ile İbrahim K. arasında otopark yüzünden tartışma çıktı.

Sesleri duyan Ertaç Ç'nin eşi Mukadder Ç. çocukları Can ve Altay Ç. ile İbrahim K'nin oğlu Efe K. ve evine Mersin'den misafir gelen polis memuru Mustafa Baysal da tartışmaya dahil oldu.

Kavgaya dönüşen tartışmada, Mukadder Ç. evden getirdiği silahla ateş etmeye başladı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada, polis memuru Mustafa Baysal karnından bıçakla, Efe K. ile babası İbrahim K. de silahla yaralandı.

Baysal sağlık ekiplerince Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine, Efe K. ve İbrahim K. ise Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ekipler, kaçan Can Ç. ve Altay Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Mukadder Ç. ile Ertaç Ç. ise gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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