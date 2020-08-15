Son dakika haber | Silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.
15.08.2020 22:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 22:40
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.
Köprübaşı Mahallesi'nde Bekir A. ile Sefa Ş'nin bulunduğu otomobil, silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda yaralanan iki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA