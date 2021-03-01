Son dakika haber... Silahlı kavgada 3 kişi öldü (2)
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Son dakika haber... Silahlı kavgada 3 kişi öldü (2)

01.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siirt'te silahlı kavgada, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.

Siirt'te silahlı kavgada, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer (23) ve Mustafa Zeybekoğlu kardeşler (19) ile akrabaları Sabahattin Zeybekoğlu (37) ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika haber... Silahlı kavgada 3 kişi öldü (2)
Son dakika haber... Silahlı kavgada 3 kişi öldü (2)
Son dakika haber... Silahlı kavgada 3 kişi öldü (2)
Son dakika haber... Silahlı kavgada 3 kişi öldü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik

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