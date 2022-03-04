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SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESKİŞEHİR'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Şubat günü Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı. İsmi öğrenilemeyen yaralı, çağırılan ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İnönü Caddesi, Tepebaşı, kavga, Güncel, Haberler

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