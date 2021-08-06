Son dakika haber... Silahla yaralayıp yol kenarına attılar
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Son dakika haber... Silahla yaralayıp yol kenarına attılar

Son dakika haber... Silahla yaralayıp yol kenarına attılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Aydın'da dün sabah saatlerinde bir kişiyi silahla vurup yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da dün sabah saatlerinde bir kişiyi silahla vurup yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Ovaeymir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki S.K. vurulduktan sonra bir araçtan yol ortasına atılarak bırakıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, S.K., ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sıkı takibin ardından yakalanan K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Son dakika haber... Silahla yaralayıp yol kenarına attılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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