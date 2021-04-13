Son dakika haber! Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı
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Son dakika haber! Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı

Son dakika haberler... Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla yaralama olayına karışan 2 şüpheli yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla yaralama olayına karışan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi 2817 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat A. (36) adlı kişi ile E.Y. (31) ve F.S. (31) isimli şahıslar henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y.'nin, üzerinde bulundurduğu silahla Murat A.'yı sol bacağında yaraladığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan Murat A.'nın tedavisi devam ediyor. Olaydan sonra firar eden E.Y. ile F.U. adli şüpheliler suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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