Silahla vuruldu, yarasını unutup kameramana 'Çekme' dedi - Haberler
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Silahla vuruldu, yarasını unutup kameramana "Çekme" dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Silahla vuruldu, yarasını unutup kameramana "Çekme" dedi Aksaray'da aralarındaki husumet yüzünden tartışan 2 kişinin kavgası kanlı bitti.

- Silahla vuruldu, yarasını unutup kameramana "Çekme" dedi

AKSARAY - Aksaray'da aralarındaki husumet yüzünden tartışan 2 kişinin kavgası kanlı bitti. Kavgada bir kişi silahla vurularak ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan şahıs sedye üzerinde taşındığı esnada yarasını unutup basın mensuplarına "Çekme" diye seslendi.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi üniversite caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdulkerim Y. ve Bilal T. market önünde aralarındaki bir husumet edeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Bilal T. belinde taşıdığı ruhsatsız silahla Abdulkerim Y.'ye bir el ateş etti. Kurşunun karın bölgesine isabet ettiği Abdulkerim Y. Yaralanırken silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa bindirdi. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı şahıs sedye üzerinde taşınırken yarasını unutup kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına "Çekme" diye seslendi. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinde yaptığı inceleme sonrası şüphelinin peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı kısa sürede suç aleti ruhsatsız silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahla vuruldu, yarasını unutup kameramana Çekme dedi

Silahla vuruldu, yarasını unutup kameramana Çekme dedi

Silahla vuruldu, yarasını unutup kameramana Çekme dedi

Silahla vuruldu, yarasını unutup kameramana Çekme dedi

Silahla vuruldu, yarasını unutup kameramana
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Haber: Silahla vuruldu, yarasını unutup kameramana 'Çekme' dedi - Haberler
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