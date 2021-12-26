Son dakika gündem: İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu - Haberler
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Son dakika gündem: İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Buca ilçesindeki bir sokakta pompalı tüfekle vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

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İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki bir sokakta pompalı tüfekle vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Mahallesi 202/20 Sokak'ta bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, pompalı tüfekle vurulduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise hayatını kaybeden kişinin Kenan Çokoğullu olduğu tespit edildi.

Çokoğullu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika gündem: İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Son dakika gündem: İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Son dakika gündem: İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Son dakika gündem: İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Son dakika gündem: İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Son dakika gündem: İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

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AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri

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