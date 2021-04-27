Son dakika haberleri: Silahla kendini vurdu, 'vuruldum' deyince polisi inandıramadı
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Son dakika haberleri: Silahla kendini vurdu, 'vuruldum' deyince polisi inandıramadı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Silahla kendini vurdu, 'vuruldum' deyince polisi inandıramadı Samsun'da bir kamyon şoförü aracının içinde kazara tabancayla kendini vurup yaralanınca kaldırıldığı hastanede, 'yolda yürürken vurulduğunu' söyledi ancak polise inandıramadı.

Silahla kendini vurdu, 'vuruldum' deyince polisi inandıramadı

SAMSUN - Samsun'da bir kamyon şoförü aracının içinde kazara tabancayla kendini vurup yaralanınca kaldırıldığı hastanede, 'yolda yürürken vurulduğunu' söyledi ancak polise inandıramadı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü 43 yaşındaki B.E., tabancayla sağ ayağının baldırından vurulmuş halde 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kurşunun ayağının baldırına girip çıktığı B.E., polislere 'yolda yürürken birden ayağından bir sıcaklık hissettiğini ve vurulduğunu anladığını' söyledi. Kendisini vuranı görmediğini belirten B.E., silahı sesi de duymadığını ileri sürdü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri B.E.'nin baldırına girip çıkan kurşun izinden yola çıkarak yanlış bilgi verdiğini tespit etti. Polisin doğruları söylemesini istediği B.E. daha sonra kamyonun içinde silahı kurcalarken kazara kendini vurduğunu ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberleri: Silahla kendini vurdu, 'vuruldum' deyince polisi inandıramadı
Son dakika haberleri: Silahla kendini vurdu, 'vuruldum' deyince polisi inandıramadı
Son dakika haberleri: Silahla kendini vurdu, 'vuruldum' deyince polisi inandıramadı
Son dakika haberleri: Silahla kendini vurdu, 'vuruldum' deyince polisi inandıramadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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