Son dakika haber: Silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı
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Son dakika haber: Silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

01.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:06

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe merkezinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest bırakıldı.

Polisin iki gün önceki operasyonunda, şüphelilerin adreslerinde 2'si otomatik 4 tabanca, otomatik tüfek ile bunlara ait şarjör ve çok sayıda mermi bulunmuştu.

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Son dakika haber: Silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı

Kaynak: AA

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