Son dakika haber: Silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı
Bir son dakika haberine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
01.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:06
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe merkezinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest bırakıldı.
Polisin iki gün önceki operasyonunda, şüphelilerin adreslerinde 2'si otomatik 4 tabanca, otomatik tüfek ile bunlara ait şarjör ve çok sayıda mermi bulunmuştu.
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Kaynak: AA