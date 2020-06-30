Son dakika haber... Silah kaçakçılığı operasyonunda bebek mumyası ele geçirildi
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Son dakika haber... Silah kaçakçılığı operasyonunda bebek mumyası ele geçirildi

Son dakika haberlerine göre Başkentte düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız tabancaların yanı sıra tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel, sikke ve bebek mumyası ele geçirildi.

Son dakika haber... Silah kaçakçılığı operasyonunda bebek mumyası ele geçirildi
30.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 30.06.2020 22:00

Başkentte düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız tabancaların yanı sıra tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel, sikke ve bebek mumyası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin Konya'dan getirdikleri ruhsatsız tabancaları kent genelinde satacaklarının ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 37 sikke, 2 bronz heykel, bebek mumyası ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

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Kaynak: AA

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