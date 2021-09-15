Son dakika haberleri! Silah kaçakçılarına operasyon: 23 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Silah kaçakçılarına operasyon: 23 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... - Silah kaçakçılarına operasyon: 23 gözaltı İstanbul, Balıkesir ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4'ü kuru sıkı olmak üzere 30 ruhsatsız tabanca, değişik çapta çok sayıda mermi ile 7 av tüfeği ve balistik yelek ele geçirildi İstanbul, Balıkesir ve Trabzon'da silah...

- Silah kaçakçılarına operasyon: 23 gözaltı

İstanbul, Balıkesir ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4'ü kuru sıkı olmak üzere 30 ruhsatsız tabanca, değişik çapta çok sayıda mermi ile 7 av tüfeği ve balistik yelek ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul, Balıkesir ve Trabzon'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4'ü kuru sıkı olmak üzere 30 ruhsatsız tabanca, değişik çapta çok sayıda mermi ile 7 av tüfeği ve balistik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Polis kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir silah kaçakçısını takibe alarak geniş çaplı bir şebekeye ulaştı. Silah kaçakçısını yaklaşık 2 yıl boyunca takip eden ekipler, şebekenin diğer kollarına ulaştı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Dün İstanbul, Balıkesir ve Trabzon illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında 55'i Anadolu, 9'u Avrupa yakası ilçelerinde olmak üzere 64 adrese baskın düzenlendi.

- Yatak bazalarından ve gardıroplardaki bölmelerden silahlar çıktı

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere dördü kurusıkı olmak üzere 30 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 48 şarjör, farklı çap ve ebatta bin 433 fişek, 324 kurusıkı ve 1 balistik yelek ile 720 gram barut ele geçirildi. Ele geçirilen silahların çoğu yatak bazalarından ve gardıroplardaki bölmelerden çıktı.

Dün eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Polisteki ifade işlemleri süren 23 şüphelinin önümüzdeki günlerde Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Son dakika haberleri! Silah kaçakçılarına operasyon: 23 gözaltı

Son dakika haberleri! Silah kaçakçılarına operasyon: 23 gözaltı

Son dakika haberleri! Silah kaçakçılarına operasyon: 23 gözaltı

Son dakika haberleri! Silah kaçakçılarına operasyon: 23 gözaltı

Son dakika haberleri! Silah kaçakçılarına operasyon: 23 gözaltı

Son dakika haberleri! Silah kaçakçılarına operasyon: 23 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri
Aldatılan eşin tanık gösterdiği 'öteki kadın' mahkemede çark etti: Aramızda ilişki yok

Aldatılan eşin tanık gösterdiği 'öteki kadın' mahkemede çark etti: Aramızda ilişki yok

 Son dakika haberi | İstanbul'da 'omuz atma' cinayeti kamerada: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu

Son dakika haberi | İstanbul'da "omuz atma" cinayeti kamerada: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu

 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık oldu! Attığı mesajlar gün yüzüne çıktı

6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık oldu! Attığı mesajlar gün yüzüne çıktı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Özge Özpirinçci
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Silah kaçakçılarına operasyon: 23 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:22:24. #1.17#