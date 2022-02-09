Son dakika haber! SİLAH KAÇAKÇILARI YAKALANDI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Manavgat'ta silah ticareti ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 3 suç kaydı bulunan F.A. ile 5 suç kaydı bulunan F.T.'nin silah ticareti yaptığını belirledi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı. Operasyonda tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında 6136 ve 2521 sayılı kanunlara muhalefet suçundan adli işlemler başlatıldı. F.T.'nin kasten adam öldürme suçundan hükümlü olduğu cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.