Son dakika haber | Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta ölümden döndü
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Son dakika haber | Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta ölümden döndü

Son dakika gündem haberine göre DÜZCE'de, bir aracın sıkıştırması sonrası kontrolden çıkan ambulans şarampole yuvarlandı.

Son dakika haber | Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta ölümden döndü
14.08.2020 23:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:37

DÜZCE'de, bir aracın sıkıştırması sonrası kontrolden çıkan ambulans şarampole yuvarlandı. 3 sağlık personeli ambulansta bulunan hastayı dışarı çıkarırken,  araç ise alev alev yandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Düzce Kuzey Çevre Yolu Konuralp Mahallesi bağlantı noktasında meydana geldi. Yığılca ilçesinden hasta getiren Rafet Başkurt yönetimindeki 81 AP 141 plakalı ambulans, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne döndüğü sırada iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 3 sağlık personeli dışarı çıktıktan sonra ambulanstaki hastayı da çıkardı. Ardından ambulans bir anda alev alırken, içerisinde bulunan oksijen tüpleri de patladı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri,  hasta ve sağlık personelini ambulanslara aldı. İtfaiye ekipleri de yanan ambulansa müdahalede bulunarak söndürdü.

Olay yerine gelen Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, "Arkadaşlarımız bir aracın sıkıştırması sonucu kaza yaptı. Durumları iyi olan sağlık çalışanı arkadaşlarımız kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ambulans ise yandı. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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