Son dakika haber... ŞİKE KUMPASI DAVASINDA YER ALAN ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA İDDİANAME (2)

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Futbolda şike' kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen, Mehmet Berk ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Zekeriya Öz'ün 86 yıla kadar hapsi istenirken şike davasının iddianamesini hazırlayan savcı Mehmet Berk'in 88 yıla kadar diğer 36 şüphelinin de değişik oranlarda hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Zekeriya Öz'ün şike davası soruşturmasında kişiler arasındaki günlük olağan görüşme içeriği ile irtibatta bulundukları tespit edildiği halde yeniden tedbir talebinde bulunduğuna ve aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 10 kişiyi soruşturmaya dahil ettiğine yer verildi.

Diğer şüphelilerin de "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haber leşmenin gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanma, gizliliğin ihlali, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, özel hayatın gizliliğini ihlal, ihmali davranışla görevi kötüye kullanma" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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