Son dakika haber: Siirtli gençler, "kavga çıktı" ihbarıyla mahalleye gelen polislere sürpriz yıl dönümü kutlaması yaptı
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Son dakika haber: Siirtli gençler, "kavga çıktı" ihbarıyla mahalleye gelen polislere sürpriz yıl dönümü kutlaması yaptı

Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Siirtli gençler, 'kavga çıktı' ihbarıyla mahalleye gelen polislere sürpriz yıl dönümü kutlaması yaptı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siirt'in Kurtalan ilçesinde mahalle gençleri, "kavga çıktı" ihbarıyla çağırdıkları polis ekiplerini havai fişeklerle karşıladı, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde mahalle gençleri, "kavga çıktı" ihbarıyla çağırdıkları polis ekiplerini havai fişeklerle karşıladı, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İlçe merkezindeki Sümer Mahallesi'nde yaşayan gençler, 155 Polis İmdat'ı arayarak İstasyon Caddesi'nde yaklaşık 20 kişilik grubun kavga ettiğini söyledi.

Sürpriz kutlamadan habersiz şekilde adrese gelen ekipler, gençlerin alkış ve ıslık eşliğinde havai fişek gösterisiyle karşılandı.

Gençler, polislere pasta ikram etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekipler, kendilerine sürpriz hazırlayan gençlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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