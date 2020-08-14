Son dakika haber... Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika 3. sayfa haberi... Siirt'in Baykan ilçesinde 998 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.
14.08.2020 22:16 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:28
Siirt'in Baykan ilçesinde 998 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalara devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesinde uygulama noktasında durdurulan bir otobüste 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada 988 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi" denildi. - SİİRT
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Kaynak: İHA