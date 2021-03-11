Son dakika haber... Siirt'te uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber... Siirt'te uyuşturucu operasyonu

11.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:19
Son dakika haber... Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler: Siirt'te yapılan operasyonda 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

Siirt'te yapılan operasyonda 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Dumlupınar Mahallesinde evlerde yapılan aramada 110 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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