Son dakika haber: Siirt'te Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi ev sahipliğinde 34 ülkeden 439 katılımcının yer aldığı "Uluslararası Siirt Bilimsel Araştırmalar Kongresi"nin açılış töreni düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlene kongrenin açılış konuşmasını yapan Kongre Onursal Başkanı ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Üniversitenin bilimsel çalışmalarına değinen Şındak, 2007 yılında kurulan Siirt Üniversitesinin genç üniversite olmasına rağmen kuruluşundan bu yana akademik birimlerine yenilerini ekleyerek peyderpey ilerleme gösterdiğini söyledi.

Bilimsel çalışmalar, projeler ve kongrelerin üniversitelerin vazgeçilmezi olduğunu dile getiren Şındak, şunları kaydetti:

"Siirt Üniversitesinde bilimsel başarılara imza atacak eğitim organizasyonları, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivite ve sportif faaliyetler aralıksız sürüyor. Bugüne kadar 2 ulusal, 16 uluslararası kongre düzenlendi ve şu anda da bu kongreyle de kararlılığını ortaya koymuştur. Kongre, çalışmaya azimli olduğumuzu ortaya koyma adına önemlidir. Büyük çalışmaların ele alınacağı, insanlığa ve bilime katkı sunacak projelere kapı açacak çalışmaların değerlendirileceği bu kongreyi düzenleyen, yer alan akademisyenlerimiz desteklerini esirgemeyen kıymetli yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

Şındak, üniversitenin idareci, akademisyen ve öğrencilerin dayanışma iklimi sayesinde gelişme gösterdiğini aktararak, "Üniversitemiz 10 fakülte, 3 yüksek okul, 6 meslek yüksek okulu, 20'ye yakın araştırma merkeziyle ilin kalkınmasına katkı sağlıyor. YÖK tarafından sağlanan gelişimin düzeyiyle ilgili projelerin neredeyse hepsinde aldığımız görevleri başarıyla sürdürmekteyiz." dedi.

Kongre düzenleme kurulu adın konuşan Dr. Öğretim Üyesi Fatih Taş, bilimsel araştırmalara yönelik kongre, toplantı ve çalıştayların yapılacağını söyledi.

Geleceğin İbni Sina ve Erzurumlu İbrahim Hakkı'larının ortaya çıkmalarına katkı sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Taş, şöyle konuştu:

"Amaç eğitim, sosyal, fen, mühendislik, veterinerlik, tıp ve sağlık bilimleri ve birçok alanda araştırmalar yapan yurt içi ve yurt dışında birçok bilim insanını bir araya getirmek ve bilim dünyasının gelişimine katkı sağlamaktır. Bir medeniyetin ayakta durabilmesinin en önemli unsuru o medeniyetin bilime verdiği önemdir. Siirt'in ve bölgenin en önemli ilim insanlarından İbrahim Hakkı'nın astronomi, fizik, psikoloji, sosyoloji, din, geometri, coğrafya ve tıp gibi sayısız alanlarda ortaya koyduğu eserleri medeniyetimizin bilime ne kadar önem verdiğini ortaya koyuyor."

İki gün sürecek kongrenin açılış töreni, katılımcılara plaket verilmesi, müzik dinletisi ve folklor gösterisiyle sona erdi.

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