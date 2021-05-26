Son dakika haber... Siirt'te trafik kazası: 4'ü ağır 6 kişi yaralandı, onlarca koyun telef oldu
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Son dakika haber... Siirt'te trafik kazası: 4'ü ağır 6 kişi yaralandı, onlarca koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... - Siirt'te trafik kazası: 4'ü ağır 6 kişi yaralandı, onlarca koyun telef oldu Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

- Siirt'te trafik kazası: 4'ü ağır 6 kişi yaralandı, onlarca koyun telef oldu

SİİRT - Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Minibüste taşınan onlarca koyun da telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü civarında meydana geldi. Şehmus N. yönetimindeki 34 FH 0347 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Şehmus N., Rahime Y., Ayşe B., Kudret K., Nuriye S., Hatice O. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüste taşınmakta olan koyunlar da kaza sonucu telef olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber... Siirt'te trafik kazası: 4'ü ağır 6 kişi yaralandı, onlarca koyun telef oldu
Son dakika haber... Siirt'te trafik kazası: 4'ü ağır 6 kişi yaralandı, onlarca koyun telef oldu
Son dakika haber... Siirt'te trafik kazası: 4'ü ağır 6 kişi yaralandı, onlarca koyun telef oldu
Son dakika haber... Siirt'te trafik kazası: 4'ü ağır 6 kişi yaralandı, onlarca koyun telef oldu
Son dakika haber... Siirt'te trafik kazası: 4'ü ağır 6 kişi yaralandı, onlarca koyun telef oldu
Son dakika haber... Siirt'te trafik kazası: 4'ü ağır 6 kişi yaralandı, onlarca koyun telef oldu
Son dakika haber... Siirt'te trafik kazası: 4'ü ağır 6 kişi yaralandı, onlarca koyun telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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