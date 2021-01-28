Son dakika haber: Siirt'te trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
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Son dakika haber: Siirt'te trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

28.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:42
Son dakika haber: Siirt'te trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika gündem haberi: Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesinde sürücülerinin isimleri tespit edilmeyen 56 AB 776 plakalı kamyonet, 56 AAE 752 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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