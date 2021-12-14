Son dakika haber: Siirt'te Suriye uyruklu terörist yakalandı - Haberler
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Son dakika haber: Siirt'te Suriye uyruklu terörist yakalandı

Son dakika haber: Siirt'te Suriye uyruklu terörist yakalandı
AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Siirt'te düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu bir terörist gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu bir terörist gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda daha önce terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına geçmiş dönemde Suriye'nin Haseke bölgesinde faaliyet gösteren Suriyeli M.E.D'in Türkiye'ye geldikten sonra Siirt merkezdeki bir adreste bulunduğunu tespit eden ekipler harekete geçti.

Zanlı, söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri

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