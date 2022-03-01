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Son dakika haber | Siirt'te polis, özel gereksinimli öğrenci için etkinlik düzenledi

AA, Fecri Barlık - Güncel
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Son dakika haber | Siirt'te polis, özel gereksinimli öğrenci için etkinlik düzenledi

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te polis ekipleri, özel gereksinimli öğrenciye yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

SİİRT (AA) - Siirt'te polis ekipleri, özel gereksinimli öğrenciye yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Telekom Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Mukaddes Kılınç'ın talebi üzerine harekete geçti.

Ekip aracı, trafik aracı ve 2 yunus ekibinden oluşan konvoy, okuldan Kılınç'ı alarak ailesiyle şehir merkezini gezdirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Kılınç, burada birimleri ziyaret ederek polislik mesleğini yakından tanıdı.

Kılınç ve ailesini ağırlayan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Deniz, öğrenciye çeşitli hediyeler de verdi.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Türk Telekom, Polis, Siirt, Güncel, Haberler

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