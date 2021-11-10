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Son dakika haber: Siirt'te polis lojmanlarına saldırının faili PKK'lı terörist tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Siirt'te polis lojmanlarına saldırının faili PKK'lı terörist tutuklandı

Son dakika haber... 2016 yılında Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan ve ağabeyinin kimliğiyle İstanbul'da yakalanan PKK'lı terörist Ferhat Şahin E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL (İHA) - 2016 yılında Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan ve ağabeyinin kimliğiyle İstanbul'da yakalanan Pkk'lı terörist Ferhat Şahin E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi Ferhat Şahin E., 2016 yılında Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırı düzenlemiş, örgüt adına gerçekleştirdiği eylemin ardından terörist yakalanmıştı. Söz konusu terör eylemine ilişkin yürütülen davada 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra 2018'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenilen PKK'lı Ferhat Şahin E., salıverildikten sonra kayıplara karışmıştı. Saldırıya yönelik devam eden davanın 2018'den beri firari sanığı olarak aranan hücre üyesi, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ile Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dün Arnavutköy'de yakalanmıştı. Yakalandığında ağabeyinin kimliğini polise gösteren Ferhat Şahin E., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Terörist Ferhat Şahin E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - İSTANBUL

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