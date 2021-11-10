SİİRT'TE POLİS LOJMANLARINA ROKETATARLI SALDIRININ FAİLİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul'da yakalandı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2016 yılında Siirt'te polis lojmanlarına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen terörist F.Ş.E.'nin İstanbul'a geldiğini tespit etti. Yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen F.Ş.E., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle koordineli yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı. Terörist F.Ş.E.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 'hırsızlık' suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu bildirildi. Teröristin, yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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