SİİRT'TE POLİS LOJMANLARINA ROKETATARLI SALDIRININ FAİLİ İSTANBUL'DA YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SİİRT'TE POLİS LOJMANLARINA ROKETATARLI SALDIRININ FAİLİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SİİRT'TE POLİS LOJMANLARINA ROKETATARLI SALDIRININ FAİLİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

2016 yılında Siirt'te polis lojmanlarına düzenlenen roketatarlı saldırının faili terörist F.Ş.E.İstanbul'da yakalandı.

İSTANBUL (DHA) - 2016 yılında Siirt'te polis lojmanlarına düzenlenen roketatarlı saldırının faili terörist F.Ş.E.

İstanbul'da yakalandı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2016 yılında Siirt'te polis lojmanlarına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen terörist F.Ş.E.'nin İstanbul'a geldiğini tespit etti. Yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen F.Ş.E., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle koordineli yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı. Terörist F.Ş.E.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 'hırsızlık' suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu bildirildi. Teröristin, yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! 2016 yılında Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı

Son Dakika! 2016 yılında Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı

 ECE, TABANCAYLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

ECE, TABANCAYLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

 Öğretmen, okulun malzeme odasında ölü bulundu

Öğretmen, okulun malzeme odasında ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title