Son dakika haber... Siirt'te kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 5 kişi tutuklandı
Gelen son dakika haberine göre Siirt'te bir kişiyi silahla yaralamaktan gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
SİİRT (AA) - Siirt'te bir kişiyi silahla yaralamaktan gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara karşı kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Merkez Bahçelievler Mahallesi Nuri Bayam ile Edip Turhan caddelerinin kesiştiği noktada 4 gün önce O.E'ye yönelik gerçekleştirilen "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna yönelik yürütülen adli tahkikatta olayın failleri olduğu değerlendirilen 8 kişi aynı gün gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri