Son dakika haber | Siirt'te kadınlara "En İyi Narkotik Polisi; Anne" eğitimi verildi
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika habere göre Siirt'te kadınlara, "En İyi Narkotik Polisi; Anne" eğitimi verildi.
SİİRT (AA) - Siirt'te kadınlara, "En İyi Narkotik Polisi; Anne" eğitimi verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökçebağ Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, kadınlara narko rehber eğitimi verdi.
Eğitime katılan 18 kadına program sonunda "UYUMA" uygulaması tanıtıldı.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel