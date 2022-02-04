Son dakika haber! Siirt'te kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber! Siirt'te kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Siirt'te kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen kaçak sigara, televizyon, çay ve cep telefonu ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen kaçak sigara, televizyon, çay ve cep telefonu ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 110 paket sigara, 3 adet televizyon, 8 kilo çay, 8 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Siirt, 3. Sayfa, Haber

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