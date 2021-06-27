Son dakika haber... Siirt'te jandarmaya saldırı: 2 ölü, 12 yaralı
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Son dakika haber... Siirt'te jandarmaya saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Siirt'te jandarmaya saldırı: 2 ölü, 12 yaralı Siirt'te ihbar üzerine durdurulmak istenen bir kamyondan jandarma ekiplerine ateş açıldı.

Siirt'te jandarmaya saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

SİİRT - Siirt'te ihbar üzerine durdurulmak istenen bir kamyondan jandarma ekiplerine ateş açıldı. Jandarma ekiplerinin de karşılık verdiği olayda kamyondaki 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçesinden Beğendik beldesi istikametine doğru seyir halinde olan şüpheli bir araç olduğu ve araç sürücüsünün şüpheli hareketler sergilediği ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattığı belirtildi. Açıklamada, "İhbarın alınmasına müteakip Pervari-Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Beğendik Köprüsü üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesi icra edilmeye başlanılmış, kontrol noktasına yaklaşmakta olan şüpheli kamyon devriye tarafından yapılan dur ihtarına uymadığı ve hızını artırarak aracı personelin üzerine sürüp, araçtan personele ateş açılması üzerine devriye personeli de ateşe ateşle karşılık vermiştir. Olay sonucunda araçta 84 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenin olduğu tespit edilmiş, 2 göçmen hayatını kaybetmiş, 12 göçmen ise yaralanmıştır. Yaralı göçmenler ivedilikle Pervari Devlet Hastanesine sevk edilerek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından 10 yaralı göçmen Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Olay yerinden kaçan R.E. isimli araç sürücüsü yakalanmış olup, kaçan göçmenleri arama çalışmalarına devam edilmektedir. Olayla ilgili olarak Pervari Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiş olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Son dakika haber... Siirt'te jandarmaya saldırı: 2 ölü, 12 yaralı
Son dakika haber... Siirt'te jandarmaya saldırı: 2 ölü, 12 yaralı
Son dakika haber... Siirt'te jandarmaya saldırı: 2 ölü, 12 yaralı
Son dakika haber... Siirt'te jandarmaya saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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